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Живая легенда. Рой Ходжсон провел 500 матч во главе английских клубов

Англия
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Однако трофеев так и не выиграл

Живая легенда. Рой Ходжсон провел 500 матч во главе английских клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 10 тура АПЛ между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" юбилей отметил легенда тренерского цеха Рой Ходжсон.

Как сообщает Opta, наставник "стекольщиков" провел свой 500 матч во главе английских команд.

Больше всего он тренировал именно "Кристал Пэлас" – в общем 184 матча. Кроме "стекольщиков" были также "Фулхэм" (128), "Блэкберн" (63), "Вест Бромвич" (54), "Ливерпуль" (31), "Бристоль Сити" (22), "Уотфорд" (18).

Ходжсон тренирует с 1976 года. В Англии он не выиграл ни одного трофея. На его счету победы только в датских, швейцарских и шведских турнирах, большинство из которых – в прошлом столетии. Кроме Англии, он также работал еще в пяти странах.

Контракт 76-летнего наставника из “Кристал Пэлас” рассчитан до конца текущего сезона.

Добавим, что сейчас "стекольщики" идут на 11 месте в АПЛ.

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В статье: Рой Ходжсон Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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