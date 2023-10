Живая легенда. Рой Ходжсон провел 500 матч во главе английских клубов

Во вчерашнем матче 10 тура АПЛ между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" юбилей отметил легенда тренерского цеха Рой Ходжсон.

Как сообщает Opta, наставник "стекольщиков" провел свой 500 матч во главе английских команд.

Больше всего он тренировал именно "Кристал Пэлас" – в общем 184 матча. Кроме "стекольщиков" были также "Фулхэм" (128), "Блэкберн" (63), "Вест Бромвич" (54), "Ливерпуль" (31), "Бристоль Сити" (22), "Уотфорд" (18).

500 - Tonight will be Roy Hodgson’s 500th managerial game in charge of English clubs in all competitions:



Crystal Palace 184

Fulham 128

Blackburn 63

West Brom 54

Liverpool 31

Bristol City 22

Watford 18



Experience. pic.twitter.com/9PWgYmAklf