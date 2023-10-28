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Живая легенда. Рой Ходжсон провел 500 матч во главе английских клубов
Однако трофеев так и не выиграл
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 10 тура АПЛ между "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэмом" юбилей отметил легенда тренерского цеха Рой Ходжсон.
Как сообщает Opta, наставник "стекольщиков" провел свой 500 матч во главе английских команд.
Больше всего он тренировал именно "Кристал Пэлас" – в общем 184 матча. Кроме "стекольщиков" были также "Фулхэм" (128), "Блэкберн" (63), "Вест Бромвич" (54), "Ливерпуль" (31), "Бристоль Сити" (22), "Уотфорд" (18).
500 - Tonight will be Roy Hodgson’s 500th managerial game in charge of English clubs in all competitions:— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2023
Crystal Palace 184
Fulham 128
Blackburn 63
West Brom 54
Liverpool 31
Bristol City 22
Watford 18
Experience. pic.twitter.com/9PWgYmAklf
Ходжсон тренирует с 1976 года. В Англии он не выиграл ни одного трофея. На его счету победы только в датских, швейцарских и шведских турнирах, большинство из которых – в прошлом столетии. Кроме Англии, он также работал еще в пяти странах.
Контракт 76-летнего наставника из “Кристал Пэлас” рассчитан до конца текущего сезона.
Добавим, что сейчас "стекольщики" идут на 11 месте в АПЛ.
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