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Источник: Долг МЮ составляет 1 миллиард фунтов стерлингов

Англия
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Долги Манчестер Юнайдет превысили миллиард фунтов

Источник: Долг МЮ составляет 1 миллиард фунтов стерлингов

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Как сообщает The Athletic, "Манчестер Юнайтед" задолжал 1 миллиард фунтов стерлингов из-за валового долга.

Во время пандемии "МЮ" получил кредитную линию в Bank of America, благодаря этой кредитной линии клуб осуществлял трансферы. При сохранении валового долга на уровне 507,3 млн фунтов стерлингов, "красные дьяволы" дополнительно заняли 160 млн. фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что 30 июня "Манчестер Юнайтед" обнародовал свои отчеты, в которых указывается рекордный доход в размере 646,4 миллиона фунтов стерлингов, они зафиксировали убыток в размере 28,7 миллиона фунтов стерлингов.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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