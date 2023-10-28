Источник: Долг МЮ составляет 1 миллиард фунтов стерлингов

Как сообщает The Athletic, "Манчестер Юнайтед" задолжал 1 миллиард фунтов стерлингов из-за валового долга.

Во время пандемии "МЮ" получил кредитную линию в Bank of America, благодаря этой кредитной линии клуб осуществлял трансферы. При сохранении валового долга на уровне 507,3 млн фунтов стерлингов, "красные дьяволы" дополнительно заняли 160 млн. фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что 30 июня "Манчестер Юнайтед" обнародовал свои отчеты, в которых указывается рекордный доход в размере 646,4 миллиона фунтов стерлингов, они зафиксировали убыток в размере 28,7 миллиона фунтов стерлингов.