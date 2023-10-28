АПЛ. Челси – Брентфорд 0:2. No Mudryk — no party

Относительно неожиданное поражение "Челси" против "Брентфорда" все же удивило далеко не всех. Те, кто изучает статистику и тенденции, вообще с самого начала прогнозировали подобный итог. Впрочем прошлый матч хозяев "Стэмфорд Бридж" вселял перед сегодняшним противостоянием больше оптимизма чем обычно.

Сразу следует отметить, что Михаил Мудрик пропускал эту встречу из-за мышечной травмы, о которой перед матчем сообщил Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист заявил, что у Мудрика, как и у Энцо Фернандеса, незначительные повреждения, поэтому они не попали сегодня даже в заявку, но должны быть готовы к следующей игре, там ничего серьезного. Что же у нас было непосредственно на поле?

Весь первый тайм прошел под тотальным контролем подопечных Маурисио Почеттино, причем речь не только о владении мячом, но и о созданных опасных моментах. Старая проблема "синих" — реализация — вновь дала о себе знать. В начале встречи зрелищным ударом счет мог открывать Нони Мадуэке, который после смещения с фланга выцеливал дальний угол, но попал в перекладину.

Впоследствии и Галлахер попытался пробить издали, получился довольно коварный удар с отскоком от газона перед вратарем, но Флеккен спас. Марк Кукурелья должен был открывать счет на 19 минуте, когда на него отправил идеальный заброс Коул Палмер, впрочем испанский защитник пробил точно в руки стражу ворот "Брентфорда".

Был свой момент и у Рахима Степлинга, но вингер "синих" пробил выше ворот. То есть давления хоть убавляй, но голов нет, именно в таком режиме прошла первая половина встречи. Почеттино точно не мог быть доволен реализацией собственной команды и имел шанс пообщаться с подопечными в перерыве. С другой стороны, команда Томаса Франка слишком сильно забилась в обороне в первом тайме и там также нужно было что-то менять.

В дебюте второго тайма "Брентфорд" наконец нашел свой первый момент в этой встрече. Это Йоан Висса нашел пространство в чужой штрафной и открылся под удар, однако мяч после его попытки полетел точно в Роберта Санчеса. А потом все пошло полностью против законов логики, ведь "пчелы" открыли счет. Мбемо сделал простую подачу на дальнюю штангу, где неприкрытый Итан Пиннок легко занес мяч в сетку ворот Санчеса. Вопросов к Дисаси в этом моменте хватает, ведь он полностью потерял своего оппонента. И это неожиданные 0:1.

Подопечные Томаса Франка благодаря забитому голу получили возможность комфортно сесть в оборону и ловить паникующий "Челси" на контратаках, то есть встреча перешла в максимально комфортный для "пчел" сценарий, а хозяевам поля стало гораздо труднее находить свои моменты. По сути, вся опасность у ворот Флеккена осталась в первом тайме, глубокая оборона "пчел" мастерски засушила концовку встречи.

Стоит отметить, что на 76 минуте на поле вышел украинец Егор Ярмолюк, для которого это уже стал второй матч в Премьер-Лиге, причем он выходит во втором матче подряд. И сегодня у Ярмолюка был реальный шанс забить после быстрой контратаки, которую разогнал Бриан Мбемо. Впрочем свою дуэль против Роберта Санчеса украинец проиграл.

А уже в компенсированное арбитром время Роберт Санчес побежал на угловой своей команды в отчаянных попытках хотя бы сравнять счет, но вместо этого "синие" поймали контратаку и уже в пустые ворота круглого отправил Бриан Мбемо. 0:2. Жестокое наказание от "пчел".

В этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-лиге "Челси" обыграл только "Лутон Таун", дальше были только поражения и ничьи. Их топовое выступление против "Арсенала" неделю назад сейчас перечеркивается вот такой неудачей. К слову, это первый матч этого сезона, который "синие" проиграли не только по счету, но и по ожидаемым голам (xG). У них 1.65, а и их оппонентов 2.46.

"Брентфорд" благодаря этой победе теперь опережает "синих" в турнирной таблице. Маурисио Почеттино будет продолжать поиски стабильности, но впереди такой график матчей, что это превращается в настоящую задачу со звездочкой.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" — "Брентфорд" 0:2

Голы: Пиннок (58), Мбемо (90+6)

"Челси": Санчес — Дисаси (Джеймс, 67), Силва, Колвилл, Кукурелья (Вашингтон, 80) — Галлахер, Кайседо (Угочукву, 81) — Мадуэке (Маатсен, 67), Палмер, Стерлинг — Джексон

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Айер, Пиннок, Коллинз, Хики (Годдос, 84) — Йенсен (Оньека, 64), Норгор, Янельт (Ярмолюк, 76) — Мбемо, Висса (Мопе, 76)

Предупреждения: Кайседо (78) — Мопе (56), Оньека (85), Норгор (90+6)