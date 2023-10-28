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Укус пчелы. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Челси - Брентфорд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Укус пчелы. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Брентфорд" на выезде наказал "Челси", забив два безответных мяча. Сначала на 58-й минуте свой момент реализовал Пиннок с передачи Мбемо. А уже в конце поединка "пенсионеры" позвали голкипера на стандарт, но тот не успел вернуться на защиту ворот. Мбемо не простил и реализовал момент сделав счет 2:0.

На поле не появился Мудрик, ведь получил микротравму, зато Ярмолюк вышел на замену за "пчел" на 76-й минуте.

АПЛ, 10-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Саймон Гупер (Англия)
"Челси" - "Брентфорд" 0:2
Голы: Пиннок (58), Мбемо (90+6)

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В статье: Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон)
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