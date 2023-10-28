Укус пчелы. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

"Брентфорд" на выезде наказал "Челси", забив два безответных мяча. Сначала на 58-й минуте свой момент реализовал Пиннок с передачи Мбемо. А уже в конце поединка "пенсионеры" позвали голкипера на стандарт, но тот не успел вернуться на защиту ворот. Мбемо не простил и реализовал момент сделав счет 2:0.

На поле не появился Мудрик, ведь получил микротравму, зато Ярмолюк вышел на замену за "пчел" на 76-й минуте.