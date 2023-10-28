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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестерское дерби почти никогда не разочаровывает
Getty Images / Global Images Ukraine
В "Манчестер Юнайтед" продолжается кризис, причем кризис исключительно игровой, ведь если посмотреть на результаты "красных дьяволов", то там кажется все в порядке. При не самой зрелищной игре им удавалось вырывать победы, но когда к тебе приезжает "Манчестер Сити" Пепва Гвардиолы, то на фарт надеяться не приходится. Нужно показывать футбол совсем другого уровня. Именно этого мы и будем ожидать в исполнении обеих команд.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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