Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В "Манчестер Юнайтед" продолжается кризис, причем кризис исключительно игровой, ведь если посмотреть на результаты "красных дьяволов", то там кажется все в порядке. При не самой зрелищной игре им удавалось вырывать победы, но когда к тебе приезжает "Манчестер Сити" Пепва Гвардиолы, то на фарт надеяться не приходится. Нужно показывать футбол совсем другого уровня. Именно этого мы и будем ожидать в исполнении обеих команд.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 октября.

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