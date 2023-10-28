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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
(1 голосов)

Манчестерское дерби почти никогда не разочаровывает

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" продолжается кризис, причем кризис исключительно игровой, ведь если посмотреть на результаты "красных дьяволов", то там кажется все в порядке. При не самой зрелищной игре им удавалось вырывать победы, но когда к тебе приезжает "Манчестер Сити" Пепва Гвардиолы, то на фарт надеяться не приходится. Нужно показывать футбол совсем другого уровня. Именно этого мы и будем ожидать в исполнении обеих команд.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола смотреть футбол онлайн
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