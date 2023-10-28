Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0. Все решил один хет-трик
Нкетиа забил трижды и сделал этот результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 10 тур
"Эмирейтc" (Лондон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Уровень “Шеффилд Юнайтед” пока явно не равен АПЛ. Сегодняшний матч тому подтверждение. "Канониры" вышли (в буквальном смысле этого глагола) на матч с одиночными ротациями, однако все равно разгромили соперника.
За первые полчаса матча “Арсенал” нанес лишь один акцентированный удар – это был гол Нкетиа на 28 минуте. Райс прострелил в штрафную, нападающий принял мяч от защитника и прошил голкипера. После этого "канониры" также продолжили играть в свой флегматический футбол. Моментов они не создавали, а "Шеффилд" – и подавно.
The touch ????— Premier League (@premierleague) October 28, 2023
The finish ????
A moment of brilliance from Eddie Nketiah has @Arsenal ahead against Sheff Utd ???? pic.twitter.com/wvyVnslEjL
Гостям абсолютно ничего не удавалось в атаке и после перерыва. А вот "Арсенал" взялся за улучшение разницы забитых-пропущенных. На 51-й минуте Нкетиа удачно сыграл во время углового после ошибки голкипера, а через семь минут положил в левую девятку настоящую красоту.
Нападающий принял мяч от Смита-Роу и с метров 23 попал точно в паутинку. Это первый хет-трик для него в АПЛ и второй за “Арсенал”. Предыдущий Эдди оформил в декабре 2021 года в ворота "Сандерленда". Это был матч Кубка лиги.
⚽️⚽️⚽️— Arsenal (@Arsenal) October 28, 2023
???? @EddieNketiah9 pic.twitter.com/JeYkYEtFFx
"Арсенал" атаковать не прекращал. Впоследствии Фодерингем все-таки вступил в игру и спас после мощного удара Уайта. А в концовке хозяева дважды претендовали на пенальти. Лишь во втором эпизоде с помощью VAR арбитры все-таки усмотрели нарушение правил в штрафной "клинков" и Тим Робинсон указал на точку. Взялся выполнять этот стандарт не Нкетиа, который мог оформить покер. Пенальти реализовал Виейра, пробив в правый угол. Дисциплина по поводу ролей в команде на уровне.
Арбитр удивил, а вернее он действовал согласно правилам. Робертсон добавил ко второму тайму 10 минут, в то время как "Шеффилд" уже молился о контрастном душе. Но окончательная точка в матче была на счету Томиясу. И снова расклеялись "клинки" после подачи от углового флажка. Японец удачно сыграл на добивании. Дебютный для него гол за "Арсенал".
That first Arsenal goal feeling ❤️ pic.twitter.com/2I0OVUBLG6— Arsenal (@Arsenal) October 28, 2023
Зинченко провел все 90 минут впервые с 24 сентября. На оборону он мало играл, однако и лондонцы вообще не защищались. Александр постоянно находился выше: то в центре поля, то на фланге атаки. Пытался обострять, но был брак в передачах. Также кое-где даже прессинговал центральных защитников.
Сейчас "канониры" занимают второе место в АПЛ, уступая "Тоттенхэму" двумя очками. "Сити" может обогнать "Арсенал" до конца тура, если завтра обыграет "Манчестер Юнайтед" с разницей в четыре мяча. В остальных случаях лондонцы ниже второй позиции не опустятся. А "Шеффилд" находится на том же дне. Одно очко за 10 матчей – это больше, чем провал.
"Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед" 5:0
Голы: Нкетиа 28, 51, 58, Виейра 88 (пен.), Томиясу 90+6
Арсенал: Рая – Уайт (Томиясу 66), Салиба, Кивер, Зинченко – Смит-Роу (Вийера 73), Райс (Нелсон 73), Гаверц – Сака (Нелсон 73), Нкетиа, Мартинелли (Троссард 66)
Шеффилд Юнайтед: Фодерингем – Богл (Балдок 71), Трасти, Робинсон, Томас – Норвуд, Бен Слиман (Озборн 59), Соуза – Макети (Флэк 71), Хаммер (Оне 83) – Брюстер (Арчер 59)
Предупреждение: Озборн 60, Богл 70, Норвуд 87
Популярное сейчас
- Колос – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- "Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
Новости по теме
- 00:24 Зарубежные Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.10.23
- 16:54 Зарубежные Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 02:30 Зарубежные Тоттенхэм - единоличный лидер, Ман Сити и Арсенал в тройке, Челси десятый. Турнирная таблица АПЛ