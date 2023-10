АПЛ. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0. Все решил один хет-трик

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Эмирейтc" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Уровень “Шеффилд Юнайтед” пока явно не равен АПЛ. Сегодняшний матч тому подтверждение. "Канониры" вышли (в буквальном смысле этого глагола) на матч с одиночными ротациями, однако все равно разгромили соперника.

За первые полчаса матча “Арсенал” нанес лишь один акцентированный удар – это был гол Нкетиа на 28 минуте. Райс прострелил в штрафную, нападающий принял мяч от защитника и прошил голкипера. После этого "канониры" также продолжили играть в свой флегматический футбол. Моментов они не создавали, а "Шеффилд" – и подавно.

