АПЛ. Вулверхэмптон – Ньюкасл 2:2. Никогда не злите корейского парня

Можно ли прямо сейчас начинать разговоры о том, что "Ньюкасл" очень трудно вытягивает расписание матчей вместе с Лигой Чемпионов и понемногу сила команды гаснет под влиянием больших физических нагрузок на фоне плотного графика? Если посмотреть на счет, то вроде бы все в порядке, но рисунок игры все начинает намекать на то, что подопечным Эдди Хау сейчас очень трудно.

"Вулверхэмптон" достаточно уверенно начал этот матч и за счет свежести в ногах относительно контролировал игру, не давая сопернику создавать реальную остроту у своих ворот. Нет, "сороки" ни в коем случае не выглядели безнадежно или тем более обреченно, но энергии катастрофически не хватало.

И несмотря на это счет открыли именно гости. Подача от Антони Гордона, после которой Бубакар Траоре помешал собственному вратарю забрать мяч в руки, чем воспользовался Каллум Уилсон. Первый его удар был заблокирован, а второй, который наносился через себя, стал результативным. Это 1:0 и "волков" это лишь больше разозлило.

Хозяева "Молинью" понеслись атаковать с еще большим пылом и им удалось справедливо сравнять счет на 36-й минуте. Но перед этим попробуйте угадать кто отдал ассист на этот гол. Конечно, Педру Нету, после подачи которого Марио Лемина продавил Кирана Триппьера и занес круглого в сетку ворот Поупа. Это 7 ассист Нету в этом сезоне и он является лучшим ассистентом среди топ-5 чемпионатов этого сезона.

Триппьер и раньше в матче допускал ошибки в простых ситуациях, но этот момент с проигрышем борьбы Лемина стал прямо олицетворением спада формы правого защитника "Ньюкасла". Против дортмундской "Боруссии" посреди недели он провел едва ли не самый слабый матч. Казалось, что это лишь случайность, впрочем Киран нашел чем удивить со знаком "минус" и сегодня.

Как бы ни старались "волки", на последней минуте первого тайма все это перечеркнул Хван Хи Чхан, который неосторожно выбивал мяч из собственной штрафной, но вместо того, чтобы попасть по мячу, он попал в ногу Фабиану Шеру, который красиво подставился под этот эпизод. По крайней мере после долгого просмотра ВАР фол там заметили, хотя эпизод все равно очень спорный. Хван был в отчаянии после подобного, особенно учитывая не очень выразительный первый тайм в его исполнении. Это пенальти, который реализовал Каллум Уилсон, хотя Са угадал направление удара и едва не его не парировал.

Второй тайм продолжился почти так же, как проходил первый. Активные попытки "Вулверхэмптона" забить гол привели к тому, что большую часть игрового времени мяч был на половине поля "сорок". На 71-й минуте старания хозяев были вознаграждены. А все началось с классного прохода от Нелсона Семеду, который нашел тонкой передачей Хвана, а кореец на замахе убрал Берна и спокойно пробил в ближний угол. 2:2. Полная реабилитация за пенальти, который Хван Хи Чхан привез на свои ворота в концовке первой половины встречи и будто воскрес после первых 45 минут. Наверное, тот эпизод с пенальти был главным катализатором таких резких метаморфоз.

А через 4 минуты произошло то, чего любой болельщик "Вулверхэмптона" боялся больше всего. И нет, речь не о пропущенном голе, а о травме Педру Нету. Португалец бежал с мячом и в один момент почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Это может быть повреждение на несколько недель, если не месяцев и это большая потеря для коллектива Гари О'Нила.

И с того момента атака "волков" уже не выглядели так остро и слаженно, как раньше. Что касается "Ньюкасла", то команда Хау скорее была слишком уставшей, чтобы вырывать победу в столь сложной игре. Ничья, из-за которой "сороки" могут опуститься ниже своего шестого места, если определенные матчи сложатся не в их пользу. А команда О'Нила набрала 12 очков, столько же у "Челси" и "Кристал Пэлас", они как раз расположились между этими коллективами, на 12 месте.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Лемина (36), Хван (71) — Уилсон (22, 45+4, с пенальти)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Килман, Доусон, Тоти, Аит-Нури — Лемина (Гомеш, 86), Траоре (Дойл, 54) — Нету (Калайджич, 77), Кунья, Хван

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп — Триппьер, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Жоэлинтон — Альмирон (Уиллок, 72), Уилсон, Гордон

Предупреждения: Аит-Нури (83) — Берн (66), Ласселс (70), Триппьер (82), Лонгстафф (90+6)