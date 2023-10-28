  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)

Манчестерскому дерби посвящается

МЮ – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29 октября пройдет центральный матч 10-го тура АПЛ-2023/24. В нем сойдутся два манчестерских клуба – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" будет принимать "Манчестер Сити".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Перед этим дерби мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 29.10.2023
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон – Ньюкасл 2:2. Никогда не злите корейского парня
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 5:0. Все решил один хет-трик
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде