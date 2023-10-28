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МЮ – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Манчестерскому дерби посвящается
Getty Images / Global Images Ukraine
29 октября пройдет центральный матч 10-го тура АПЛ-2023/24. В нем сойдутся два манчестерских клуба – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" будет принимать "Манчестер Сити".
Перед этим дерби мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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