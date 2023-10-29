Эдвард Нкетиа положил начало разгрому в матче Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0. Обзор матча и видео голов

Вчера "Арсенал" принимал у себя на стадионе "Эмирейтс" Шеффилд Юнайтед.

С первых минут "Арсенал" показал, кто хозяин поля, и на 28-й минуте Эдвард Нкетиа забил гол, следующие результативные действия "Арсенала" пришлись на второй тайм, Нкетиа забил два гола в течение семи минут. Несмотря на попытки "Шеффилда" спасти игру, "Арсенал" доминировал под конец игры Виейра отличился с пенальти, а Томиасу поставил точку в этом матче, забив 5 гол. Александр Зинченко отыграл весь матч, но без результативных действий.

Английская премьер-лига. 10 тур. Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0

Голы: Нкетиа 28, 50, 58, Виейра 88 (пенальти), Томиясу 90.

После этого матча "Арсенал" на 2 строчке а "Шеффилд Юнайтед" на 20 в турнирной таблице АПЛ.