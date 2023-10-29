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"Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед

Англия
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Гвардиола дал комментарии перед матчем с Манчестер Юнайтед

"Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Фабрицио Романо опубликовал на своей странице в твиттере комментарии Хосепа Гвардиолы перед сегодняшним матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"

Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" - это реальность, и он считает, что "Сити" должен находиться на самом высоком уровне как можно дольше:

Возможно, это неудобно, потому что мы не были в элите, а теперь мы в ней. Возможно, это неудобно. Но мы там были, мы там есть, мы хотим там быть в будущем.

Напомним, до начала манчестерского дерби "Сити" занимает третье место, а "красные дьяволы" - восьмое в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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