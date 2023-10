"Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед

Фабрицио Романо опубликовал на своей странице в твиттере комментарии Хосепа Гвардиолы перед сегодняшним матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"

Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" - это реальность, и он считает, что "Сити" должен находиться на самом высоком уровне как можно дольше:

???? Guardiola: "Now Man City are a reality, we want to stay at top level as long as possible. We won't stop".



"Maybe it’s uncomfortable because we were not in the elite and now we are. Maybe it’s uncomfortable. But we were there, we're there, we want to be there in the future". pic.twitter.com/fVFFJTA0hY