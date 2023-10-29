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"Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед
Гвардиола дал комментарии перед матчем с Манчестер Юнайтед
Getty Images / Global Images Ukraine
Фабрицио Романо опубликовал на своей странице в твиттере комментарии Хосепа Гвардиолы перед сегодняшним матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"
Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" - это реальность, и он считает, что "Сити" должен находиться на самом высоком уровне как можно дольше:
Возможно, это неудобно, потому что мы не были в элите, а теперь мы в ней. Возможно, это неудобно. Но мы там были, мы там есть, мы хотим там быть в будущем.
???? Guardiola: "Now Man City are a reality, we want to stay at top level as long as possible. We won't stop".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023
"Maybe it’s uncomfortable because we were not in the elite and now we are. Maybe it’s uncomfortable. But we were there, we're there, we want to be there in the future". pic.twitter.com/fVFFJTA0hY
Напомним, до начала манчестерского дерби "Сити" занимает третье место, а "красные дьяволы" - восьмое в турнирной таблице АПЛ.
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