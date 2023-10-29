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Впервые за 37 лет Челси проиграл в восьми домашних матчах АПЛ в год

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Черная полоса Боули продолжается

Впервые за 37 лет Челси проиграл в восьми домашних матчах АПЛ в год

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке против “Брентфорда” на “Стэмфорд Бридж” лондонский “Челси” уступил со счетом 0:2. Это поражение стало восьмым в течение календарного 2023 года в рамках Английской Премьер-лиги.

За последние 37 лет у "пенсионеров" не было столь неудачного результата. В общей сложности больше было только в 1986 году, когда "Челси" дома уступил 10 раз.

До конца декабря лондонцев ждут еще четыре домашних поединка. В частности, подопечные Почеттино встретятся на "Стэмфорд Бридж" с "Манчестер Сити" (12 ноября) и "Брайтоном" (3 декабря). Также "пенсионеры" сыграют с "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

В текущем сезоне АПЛ "Челси" дома за шесть матчей набрал пять очков. В активе лондонцев только одна победа на "Стемфорд Бридж" – во встрече с "Лутоном", который только что поднялся из Чемпионшипа (3:0).

В общей сложности "пенсионеры" занимают 11 место в чемпионате. К зоне ЛЧ – восемь очков, а к зоне вылета – семь зачетных пунктов.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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