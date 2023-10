Впервые за 37 лет Челси проиграл в восьми домашних матчах АПЛ в год

Во вчерашнем поединке против “Брентфорда” на “Стэмфорд Бридж” лондонский “Челси” уступил со счетом 0:2. Это поражение стало восьмым в течение календарного 2023 года в рамках Английской Премьер-лиги.

За последние 37 лет у "пенсионеров" не было столь неудачного результата. В общей сложности больше было только в 1986 году, когда "Челси" дома уступил 10 раз.

Chelsea have lost eight Premier League home games in 2023, their most home league defeats in a calendar year since 1986 (10).



