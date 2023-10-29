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"Позвольте тен Хагу делать свою работу": Пеп Гвардиола высказался перед матчем с МЮ

Англия
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Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Манчестер Юнайтед

"Позвольте тен Хагу делать свою работу": Пеп Гвардиола высказался перед матчем с МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На пресс-конференции перед матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации в "МЮ" и главном тренере "красных дьяволов":

Девять игр! Всего девять! "Юнайтед" способен выиграть четыре, пять, шесть игр подряд. Когда они это сделают, они будут на вершине. Они будут там. Не спешите... Позвольте тен Хагу делать свою работу.

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Напомним, что Эрик тен Хаг был тренером "Баварии II" (2013-2015 годы), а Пеп Гвардиола - главным тренером основной "Баварии" (2013-2016 годы). Эти два специалиста нередко пересекались в штабе мюнхенской "Баварии".

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В статье: Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола
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