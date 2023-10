"Позвольте тен Хагу делать свою работу": Пеп Гвардиола высказался перед матчем с МЮ

На пресс-конференции перед матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации в "МЮ" и главном тренере "красных дьяволов":

???? Pep on Ten Hag: "Nine games! Just nine! United is able to win four, five, six games in a row. When they do that, they'll be on top. They'll be there. Take time. Leave the manager to do their jobs".



"Man United, still, when something happens is on the highlights all day...".