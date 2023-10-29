Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Позвольте тен Хагу делать свою работу": Пеп Гвардиола высказался перед матчем с МЮ
Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Манчестер Юнайтед
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации в "МЮ" и главном тренере "красных дьяволов":
Девять игр! Всего девять! "Юнайтед" способен выиграть четыре, пять, шесть игр подряд. Когда они это сделают, они будут на вершине. Они будут там. Не спешите... Позвольте тен Хагу делать свою работу.
???? Pep on Ten Hag: "Nine games! Just nine! United is able to win four, five, six games in a row. When they do that, they'll be on top. They'll be there. Take time. Leave the manager to do their jobs".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023
"Man United, still, when something happens is on the highlights all day...". pic.twitter.com/aJ3agmiC9M
Напомним, что Эрик тен Хаг был тренером "Баварии II" (2013-2015 годы), а Пеп Гвардиола - главным тренером основной "Баварии" (2013-2016 годы). Эти два специалиста нередко пересекались в штабе мюнхенской "Баварии".
Популярное сейчас
- "Мы теперь в элите". Гвардиола высказался о Сити перед матчем с Манчестер Юнайтед
- Акценты. Бронза, украденная у Черноморца
- Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
- Манчестер Сити пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО