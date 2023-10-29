"Позвольте тен Хагу делать свою работу": Пеп Гвардиола высказался перед матчем с МЮ

На пресс-конференции перед матчем "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации в "МЮ" и главном тренере "красных дьяволов":

Девять игр! Всего девять! "Юнайтед" способен выиграть четыре, пять, шесть игр подряд. Когда они это сделают, они будут на вершине. Они будут там. Не спешите... Позвольте тен Хагу делать свою работу.

???? Pep on Ten Hag: "Nine games! Just nine! United is able to win four, five, six games in a row. When they do that, they'll be on top. They'll be there. Take time. Leave the manager to do their jobs".



"Man United, still, when something happens is on the highlights all day...". pic.twitter.com/aJ3agmiC9M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Напомним, что Эрик тен Хаг был тренером "Баварии II" (2013-2015 годы), а Пеп Гвардиола - главным тренером основной "Баварии" (2013-2016 годы). Эти два специалиста нередко пересекались в штабе мюнхенской "Баварии".