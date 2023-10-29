АПЛ. Вест Хэм – Эвертон 0:1. Да здравствуют лонгболы

Матч, который точно можно окрестить типично английским, ведь частота использования лонгболов обоими коллективами не могла пройти мимо внимания любого зрителя. Если от команды Шона Дайча это относительно ожидаемо, ведь этот стиль он принес с собой еще из "Бернли", то от "Вест Хэма" Дэвида Мойеса можно и нужно было требовать более интересного футбола.

С другой стороны, на поле были игроки, которые пытались создать что-то красивое, особенно стоит отметить Лукаса Пакета, который дважды делал просто волшебные передачи на Джаррода Боуэна, но в первом моменте вингер "молотобойцев" не дотянулся до мяча, а во втором - пробил не очень удачно.

Сразу хочется отметить очень уверенную игру от Виталия Миколенко, который умело противостоял Боуэну на фланге и почти не давал вингеру "Вест Хэма" пространства. Прекрасно отрабатывал в обороне украинец, а если у Джаррода появлялись моменты, то это было после его смещения с левого фланга в центр, когда Виталий не был ответственен за своего прямого оппонента. Кроме того, левый защитник "Эвертона" несколько раз подключался к атакам для подач, которые были также неплохими, но партнеры умело воспользоваться ими не смогли.

Первый тайм был в целом равным, со стороны "ирисок" также было мало моментов, вспоминается только удар от Джека Харрисона после отбора на чужой половине поля, но с ним справился Альфонсо Ареоля.

Было ощущение, что первый гол может добавить остроты этой встрече, причем гол от любой из команд. И такой гол пришел в дебюте второго тайма. После классной передачи от Джека Харрисона Калверт-Льюин мастерски развернулся и пробил точно в дальний угол ворот, без шансов для вратаря. Это 50-й гол в рамках Английской Премьер-лиги для нападающего "ирисок" и счет стал 0:1.

Как ни странно, но команда Дайча могла забивать сразу и второй гол, но Абдулайе Дукуре после удачной скидки от Калверта-Льюина решил не обрабатывать, а сразу пробивать. Было очень опасно, но вратарь "молотобойцев" парировал эту попытку. Именно в этот момент началось реальное веселье, ведь хозяева поля начали раскрываться в надежде сравнять счет, а "ириски" наконец попали в комфортные для себя условия и могли опираться на контратаки, играя низким блоком.

И если вы хотели спросить, что же было в итоге опаснее: позиционные атаки "Вест Хэма", или контратаки "Эвертона", то ответ не так очевиден, ведь опасности хватало у ворот обеих команд. Правда уже ближе к завершению игры "молотобойцы" сильно зажали своих соперников к воротам, но пробить Пикфорда так и не удалось.

Тотальное торжество Шона Дайча, главного проповедника классического и хрестоматийного британского стиля, который сегодня позволил вырвать такой результат на непростом стадионе против непростого соперника. Благодаря этой победе "ириски" поднялись на 15-е место, в их активе 10 очков, а "Вест Хэм" остается на 9 строчке с 14-ю баллами.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Вест Хэм" — "Эвертон" 0:1

Гол: Калверт-Льюин (51)

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл (Ингс, 86) — Уорд-Прауз (Соучек, 73), Альварес — Боуэн, Пакета, Кудус — Антонио (Бенрахма, 57)

"Эвертон": Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Шермити, 89)

Предупреждения: Кудус (28), Пакета (70), Бенрахма (77), Альварес (83) — Пикфорд (28)