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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чемпионы против шумных соседей – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики жалуются, что за последние 2 года манчестерское дерби стало слишком однобоким и "горожане" полностью перехватили инициативу от своих соседей. Отчасти, так и есть, а с другой стороны, "красные дьяволы" уже неоднократно доказывали, что они в любом состоянии могут одерживать победу над подопечными Пепа Гвардиолы.
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Чемпионат Англии, десятый тур
29 октября 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" 17:30 "Манчестер Сити"
Телетрансляція – Setanta Sports
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