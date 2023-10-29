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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Чемпионы против шумных соседей – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики жалуются, что за последние 2 года манчестерское дерби стало слишком однобоким и "горожане" полностью перехватили инициативу от своих соседей. Отчасти, так и есть, а с другой стороны, "красные дьяволы" уже неоднократно доказывали, что они в любом состоянии могут одерживать победу над подопечными Пепа Гвардиолы.

Чемпионат Англии, десятый тур

29 октября 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 17:30 "Манчестер Сити"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті
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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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