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Приехали и забрали очки. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола
Вест Хэм - Эвертон ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
Команда Виталия Миколенко прибыла на "Лондон Стэдиум" и дала бой "молотобойцам". Украинец вышел в старте и отыграл весь матч и получил хорошие оценки от статистических порталов.
А "Эвертон" одерживает третью победу в чемпионате и поднимается на 15-е место. "Вест Хэм" теряет очки во втором матче подряд и сейчас занимают 9-е место с 14-ю очками.
Единственный гол в матче забил Калверт-Льюин на 51-й минуте с передачи Гаррисона.
АПЛ, 10-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:1
Гол: Калверт-Льюин (51)
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