Приехали и забрали очки. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола

Команда Виталия Миколенко прибыла на "Лондон Стэдиум" и дала бой "молотобойцам". Украинец вышел в старте и отыграл весь матч и получил хорошие оценки от статистических порталов.

А "Эвертон" одерживает третью победу в чемпионате и поднимается на 15-е место. "Вест Хэм" теряет очки во втором матче подряд и сейчас занимают 9-е место с 14-ю очками.

Единственный гол в матче забил Калверт-Льюин на 51-й минуте с передачи Гаррисона.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:1

Гол: Калверт-Льюин (51)