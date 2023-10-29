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Приехали и забрали очки. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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Вест Хэм - Эвертон ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Приехали и забрали очки. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Евертон"

Новина українською

Команда Виталия Миколенко прибыла на "Лондон Стэдиум" и дала бой "молотобойцам". Украинец вышел в старте и отыграл весь матч и получил хорошие оценки от статистических порталов.

А "Эвертон" одерживает третью победу в чемпионате и поднимается на 15-е место. "Вест Хэм" теряет очки во втором матче подряд и сейчас занимают 9-е место с 14-ю очками.

Единственный гол в матче забил Калверт-Льюин на 51-й минуте с передачи Гаррисона.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:1

Гол: Калверт-Льюин (51)

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В статье: обзор матчей Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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