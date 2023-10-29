Машина Клоппа работает. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" продолжает набирать очки и сохраняет за собой место в топ-4. В обойме Клоппа не хватало Луиса Диаса, у которого похитили родителей , поэтому колумбиец был не доступен.

Однако и без него нашлось кому забивать. Жота и Нуньес забили два гола в первом тайме. Салах продолжил забивать и поставил точку на 77-й минуте.

Сейчас "мерсисайдцы" занимают 4 позицию в таблице с 23-мя баллами. Их оппоненты идут 16-ми. У них 10 очков.

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Жота 31, Нуньес 35, Салах 77