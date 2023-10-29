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Машина Клоппа работает. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль - Ноттингем Форест ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Машина Клоппа работает. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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"Ливерпуль" продолжает набирать очки и сохраняет за собой место в топ-4. В обойме Клоппа не хватало Луиса Диаса, у которого похитили родителей, поэтому колумбиец был не доступен.

Однако и без него нашлось кому забивать. Жота и Нуньес забили два гола в первом тайме. Салах продолжил забивать и поставил точку на 77-й минуте.

Сейчас "мерсисайдцы" занимают 4 позицию в таблице с 23-мя баллами. Их оппоненты идут 16-ми. У них 10 очков.

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Жота 31, Нуньес 35, Салах 77

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В статье: Ноттингем Форест Ливерпуль
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