Манчестер сегодня синий. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

Подопечные Гвардиолы не оставили шанса команде тен Хага и покрасили Манчестер в синие цвета. Три безответных гола хозяева пропустили сегодня. Дублем отметился Холанд, а в конце поединка отдал ассист на Фодена. Норвежец забил 47 голов в 45 матчах за "горожан".

"Сити" идут третьими в чемпионате, имея 24-и балла в активе. "МЮ" оказался в середине турнирной таблицы - восьмое место с 15-ю очками.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Холанд (26, с пенальти, 49), Фоден (80)