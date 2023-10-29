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Манчестер сегодня синий. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Гвардиолы не оставили шанса команде тен Хага и покрасили Манчестер в синие цвета. Три безответных гола хозяева пропустили сегодня. Дублем отметился Холанд, а в конце поединка отдал ассист на Фодена. Норвежец забил 47 голов в 45 матчах за "горожан".
"Сити" идут третьими в чемпионате, имея 24-и балла в активе. "МЮ" оказался в середине турнирной таблицы - восьмое место с 15-ю очками.
АПЛ, 10-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Холанд (26, с пенальти, 49), Фоден (80)
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