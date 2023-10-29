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Тен Хаг: В первом тайме мы играли очень хорошо. Затем пенальти изменил ход игры
Коуч "красных дьяволов" о поражении от команды Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал
"В первом тайме мы играли очень хорошо, мы очень хорошо защищались. У нас были хорошие моменты, из которых мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил ход игры.
Во втором тайме мы должны были больше атаковать, хотели быть более компактными. Мы знали, что они будут подниматься высоко и прессинговать нас.
При счете 2:0, вы должны играть не по своей схеме против них, а когда вы этого не делаете, они находят свободных игроков на поле. Мы должны быть лучше организованы", - рассказал наставник "красных дьяволов".
После 10-ти туров "МЮ" имеет в своем активе 15 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
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