Тен Хаг: В первом тайме мы играли очень хорошо. Затем пенальти изменил ход игры

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в дерби от "Манчестер Сити" в рамках 10-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы играли очень хорошо, мы очень хорошо защищались. У нас были хорошие моменты, из которых мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил ход игры.

Во втором тайме мы должны были больше атаковать, хотели быть более компактными. Мы знали, что они будут подниматься высоко и прессинговать нас.

При счете 2:0, вы должны играть не по своей схеме против них, а когда вы этого не делаете, они находят свободных игроков на поле. Мы должны быть лучше организованы", - рассказал наставник "красных дьяволов".