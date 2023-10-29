  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: В первом тайме мы играли очень хорошо. Затем пенальти изменил ход игры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: В первом тайме мы играли очень хорошо. Затем пенальти изменил ход игры

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч "красных дьяволов" о поражении от команды Гвардиолы

Тен Хаг: В первом тайме мы играли очень хорошо. Затем пенальти изменил ход игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в дерби от "Манчестер Сити" в рамках 10-го тура АПЛ.

"В первом тайме мы играли очень хорошо, мы очень хорошо защищались. У нас были хорошие моменты, из которых мы могли бы извлечь больше пользы. Затем пенальти изменил ход игры.

Во втором тайме мы должны были больше атаковать, хотели быть более компактными. Мы знали, что они будут подниматься высоко и прессинговать нас.

При счете 2:0, вы должны играть не по своей схеме против них, а когда вы этого не делаете, они находят свободных игроков на поле. Мы должны быть лучше организованы", - рассказал наставник "красных дьяволов".

После 10-ти туров "МЮ" имеет в своем активе 15 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Холанд обошел Роналду по голам в дерби Манчестера
yellow-arrow
Манчестер сегодня синий. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Машина Клоппа работает. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде