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Холанд обошел Роналду по голам в дерби Манчестера
У Эрлинга уже 5 голов против "МЮ"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити"
Дублем в составе "мещан" отметился Эрлинг Холанд. Норвежец сначала на 27-й минуте реализовал пенальти, а на 50-й поразил ворота "красных дьяволов" после удара головой.
Таким образом, у Эрлинга уже 5 голов в дерби Манчестера. По этому показателю 23-летний Холанд обошел легендарного Криштиану Роналду. Португалец, когда играл за "Манчестер Юнайтед", 3 раза поражал ворота "Сити".
В этом сезоне чемпионата Англии Холанд записал на свой счет 11 забитых мячей.
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