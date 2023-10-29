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Холанд обошел Роналду по голам в дерби Манчестера

Англия
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У Эрлинга уже 5 голов против "МЮ"

Холанд обошел Роналду по голам в дерби Манчестера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Ман Сити" - со счетом 3:0.

Дублем в составе "мещан" отметился Эрлинг Холанд. Норвежец сначала на 27-й минуте реализовал пенальти, а на 50-й поразил ворота "красных дьяволов" после удара головой.

Таким образом, у Эрлинга уже 5 голов в дерби Манчестера. По этому показателю 23-летний Холанд обошел легендарного Криштиану Роналду. Португалец, когда играл за "Манчестер Юнайтед", 3 раза поражал ворота "Сити".

В этом сезоне чемпионата Англии Холанд записал на свой счет 11 забитых мячей.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
Squawka

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