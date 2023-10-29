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Гвардиола: Когда Фергюсон был в МЮ, они были выше нас. Но сейчас мы изменили тенденцию

Англия
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Пеп - о победе в дерби Манчестера

Гвардиола: Когда Фергюсон был в МЮ, они были выше нас. Но сейчас мы изменили тенденцию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Ман Юнайтед" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Здесь всегда хорошая атмосфера. Футболисты сыграли как нельзя лучше, и я очень рад за наших болельщиков. Я знаю, что это для них значит. В течение многих лет, когда сэр Алекс Фергюсон был здесь, они видели "Юнайтед" выше нас в таблице. Но за последние несколько лет мы изменили эту тенденцию.

В первые 5-10 минут мы теряли мячи против такой опасной команды. После этого мы взяли игру под свой контроль и после второго гола показали фантастическую игру", - сказал коуч "Сити".

Также наставник "мещан" высказался об игре Бернарду Силвы.

"Я мог бы остаться здесь и говорить 10 минут о том, что Бернардо Силва значит для меня и нашей команды. Это игрок, который превосходит всех во всех отношениях - солидарность, интеллект, он все понимает. Мы в него влюблены.

У него нет больших автомобилей, он одевается, возможно, не очень стильно. Он скромный, и в раздевалке его все любят. Нам повезло, что мы его не потеряли, он незаменим. Я знаю, что он здесь счастлив", - рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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