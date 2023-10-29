Гвардиола: Когда Фергюсон был в МЮ, они были выше нас. Но сейчас мы изменили тенденцию

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Ман Юнайтед" в рамках 10-го тура АПЛ.

"Здесь всегда хорошая атмосфера. Футболисты сыграли как нельзя лучше, и я очень рад за наших болельщиков. Я знаю, что это для них значит. В течение многих лет, когда сэр Алекс Фергюсон был здесь, они видели "Юнайтед" выше нас в таблице. Но за последние несколько лет мы изменили эту тенденцию.

В первые 5-10 минут мы теряли мячи против такой опасной команды. После этого мы взяли игру под свой контроль и после второго гола показали фантастическую игру", - сказал коуч "Сити".