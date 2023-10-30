За последние 10 лет МЮ проиграл столько же домашних матчей, сколько за эпоху Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" в матче 10-го тура АПЛ.

Это поражение стало для "красных дьяволов" 34-м в чемпионате на "Олд Траффорд" за последние 10 лет, прошедших с момента ухода Алекса Фергюсона.

За 26 лет, в течение которых он руководил командой, манкунианцы проиграли такое же количество матчей лиги на своем поле.

Напомним, вчера, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Команды играли на стадионе "Олд Траффорд". "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 15 очков.