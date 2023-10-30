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Гвардиола с Сити в 7-й раз победил на Олд Траффорд. Только у Арсенала он выигрывал чаще в гостях
Впечатляющие успехи Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола с "Манчестер Сити" в 7-й раз обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед". Вчера "Манчестер Сити" разгромил "МЮ" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0.
Это второй показатель гостевых побед над одним соперником в тренерской карьере испанца. Чаще всего Гвардиола побеждал на выезде "Арсенал" - 8 раз.
7 - This was Manchester City’s seventh win at Old Trafford under Pep Guardiola. Only against Arsenal (8) has Guardiola won more away games against a single opponent in his managerial career. Playground. pic.twitter.com/7JOx5aZSNV— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2023
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