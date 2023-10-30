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Тен Хаг о МЮ после 0:3 от Сити: Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения

Англия
(1 голосов)

Эрик тен Хаг считает, что МЮ движется к вершине

Тен Хаг о МЮ после 0:3 от Сити: Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик тен Хаг считает, что "МЮ" движется к вершине, несмотря на 0:3 от "Сити".

- Это один из самых разочаровывающих дней для вас?

- Нет. План игры выполнялся очень хорошо. Конечно, поражение в дерби - это разочарование.

- Есть ли прогресс у "МЮ"?

- Вы спрашиваете об этом после матча с "Ман Сити". Хотя три предыдущих матча мы выиграли.

Мы на пути к вершине, мы движемся к вершине и снова становимся сильнее.

Нужно набраться терпения... Игроки возвращаются после травм, мы становимся сильнее, - сказал главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Miguel Delaney

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