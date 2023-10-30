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Гвардиола о Золотом мяче: Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона
Гвардиола высказался о борьбе за Золотой мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола высказался о борьбе за "Золотой мяч".
Церемония вручения награды лучшему игроку года состоится в Париже сегодня.
"Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.
В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
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