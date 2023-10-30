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Гвардиола о Золотом мяче: Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона

Англия
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Гвардиола высказался о борьбе за Золотой мяч

Гвардиола о Золотом мяче: Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за "Золотой мяч".

Церемония вручения награды лучшему игроку года состоится в Париже сегодня.

"Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.

В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano

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