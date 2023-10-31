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Тен Хаг приказал своим игрокам замолчать и слушать фанатов Сити после поражения в дерби
Тренер был в ярости после этого поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал своим футболистам команду замолчать и слушать празднования болельщиков "Манчестер Сити" после того, как "красные дьяволы" разгромно проиграли "горожанам" в матче прошлого тура АПЛ (0:3). Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, нидерландский специалист был в ярости после этого поражения. Отмечается, что тен Хаг обещал своим футболистам, что предоставит им выходной в случае победы в манчестерском дерби, но был вынужден отменить обещание.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что наставник "красных дьяволов" прибегал к подобному методу воздействия на своих футболистов в прошлом сезоне, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:7.
После десяти туров английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате.
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