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Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в Челси
Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший полузащитник "Челси" Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем в период пребывания в лондонском клубе, а также о том, в какой момент принял решение попросить о помощи в связи со своей зависимостью.
"В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провел в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: "Какого черта ты делаешь, приятель?" Именно тогда я начал искать помощи со стороны.
Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своеобразное прикрытие от всех остальных проблем", - приводит слова Дринкуотера Daily Mail.
Напомним, Дринкуотер принадлежал "Челси" в период с 2017 по 2022 год.
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