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Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в Челси

Англия
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Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем

Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в Челси

UA-Футбол
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Бывший полузащитник "Челси" Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем в период пребывания в лондонском клубе, а также о том, в какой момент принял решение попросить о помощи в связи со своей зависимостью.

"В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провел в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: "Какого черта ты делаешь, приятель?" Именно тогда я начал искать помощи со стороны.

Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своеобразное прикрытие от всех остальных проблем", - приводит слова Дринкуотера Daily Mail.

Напомним, Дринкуотер принадлежал "Челси" в период с 2017 по 2022 год.

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В статье: Челси (Лондон) Дэниел Дринкуотер
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Источник:
dailymail

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