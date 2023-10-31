Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в Челси

Бывший полузащитник "Челси" Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем в период пребывания в лондонском клубе, а также о том, в какой момент принял решение попросить о помощи в связи со своей зависимостью.

"В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провел в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: "Какого черта ты делаешь, приятель?" Именно тогда я начал искать помощи со стороны. Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своеобразное прикрытие от всех остальных проблем", - приводит слова Дринкуотера Daily Mail.

Напомним, Дринкуотер принадлежал "Челси" в период с 2017 по 2022 год.