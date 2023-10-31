Гвардиола считает Ливерпуль главным соперником Манчестер Сити за время работы в клубе

Пеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" главным соперником "Ман Сити" в его времена.

"В один год "МЮ" с Сульшером был очень близок, но в целом это был "Ливерпуль". Когда я закончу свое пребывание здесь, "Ливерпуль" будет считаться моим соперником, нашим соперником.

Они создали нам сложности и помогли нам стать лучшими во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в "Сити", - сказал тренер "горожан".