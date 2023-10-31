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Гвардиола считает Ливерпуль главным соперником Манчестер Сити за время работы в клубе

Англия
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Пеп назвал Ливерпуль главным соперником Сити

Гвардиола считает Ливерпуль главным соперником Манчестер Сити за время работы в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" главным соперником "Ман Сити" в его времена.

"В один год "МЮ" с Сульшером был очень близок, но в целом это был "Ливерпуль". Когда я закончу свое пребывание здесь, "Ливерпуль" будет считаться моим соперником, нашим соперником.

Они создали нам сложности и помогли нам стать лучшими во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в "Сити", - сказал тренер "горожан".

В период с сезона-2017/18 по сезон-2022/23 "Ман Сити" 5 раз стал чемпионом. За это время только "Ливерпуль" смог отобрать у них титул, выиграв АПЛ в сезоне-2019/20.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
theguardian

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