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Гвардиола считает Ливерпуль главным соперником Манчестер Сити за время работы в клубе
Пеп назвал Ливерпуль главным соперником Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" главным соперником "Ман Сити" в его времена.
"В один год "МЮ" с Сульшером был очень близок, но в целом это был "Ливерпуль". Когда я закончу свое пребывание здесь, "Ливерпуль" будет считаться моим соперником, нашим соперником.
Они создали нам сложности и помогли нам стать лучшими во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в "Сити", - сказал тренер "горожан".
В период с сезона-2017/18 по сезон-2022/23 "Ман Сити" 5 раз стал чемпионом. За это время только "Ливерпуль" смог отобрать у них титул, выиграв АПЛ в сезоне-2019/20.
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