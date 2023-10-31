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Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

Англия
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Смогут ли "молотобойцы" остановить команду Артеты?

Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской Лиги набирает обороты и в рамках 1/8 на "Лондон Стэдиум" встретятся два лондонских коллектива, которые переживают довольно разные периоды. "Молотобойцы" проиграли все три последних матча и находятся в попытках вернуться на победный путь, а "канониры" как раз набирают обороты и после разгрома "Шеффилд Юнайтед" хотят повторить нечто подобное и здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 1 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дэвид Мойес Кубок английской лиги Микель Артета Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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