Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

Кубок Английской Лиги набирает обороты и в рамках 1/8 на "Лондон Стэдиум" встретятся два лондонских коллектива, которые переживают довольно разные периоды. "Молотобойцы" проиграли все три последних матча и находятся в попытках вернуться на победный путь, а "канониры" как раз набирают обороты и после разгрома "Шеффилд Юнайтед" хотят повторить нечто подобное и здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 1 ноября.

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