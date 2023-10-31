Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

После того, как подопечные Эдди Хау разобрались с "Манчестер Сити" в предыдущем раунде Кубка Лиги, вряд ли у кого-то повернется язык назвать их аутсайдерами в матче против другого манчестерского коллектива - "Юнайтед".

Учитывая игровую форму манкунианцев, "Ньюкасл" имеет все шансы второй раз подряд выбить из турнира манчестерскую команду, хотя придется изрядно постараться, ведь команда тен Хага чрезвычайно зла после поражения на прошлой неделе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 1 ноября.

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