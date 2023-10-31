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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

Англия
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Центральный матч среды и всего четвертого раунда Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После того, как подопечные Эдди Хау разобрались с "Манчестер Сити" в предыдущем раунде Кубка Лиги, вряд ли у кого-то повернется язык назвать их аутсайдерами в матче против другого манчестерского коллектива - "Юнайтед".

Учитывая игровую форму манкунианцев, "Ньюкасл" имеет все шансы второй раз подряд выбить из турнира манчестерскую команду, хотя придется изрядно постараться, ведь команда тен Хага чрезвычайно зла после поражения на прошлой неделе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 1 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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