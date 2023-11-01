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Вест Хэм – Арсенал и другие матчи с участием украинцев. АУДИО онлайн трансляция поединков Кубка лиги

Англия
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Вест Хэм – Арсенал и другие матчи с участием украинцев. АУДИО онлайн трансляция поединков Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду вечером, в первый день ноября, пройдет сразу шесть матчей Кубка английской лиги. В частности, нам интересно то, что "Арсенал" Александра Зинченко приедет к "Вест Хэму", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Ливерпуль, а "Эвертон" Виталия Миколенко – "Бернли". Будем следить за успехами украинцев, акцент сделаем на лондонском дерби. Очень жаль, что Михаил Мудрик не сыграет за "Челси" против "Блэкберна" – так бы был полный набор!

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АУДИО трансляция от UA-Футбол начнется в среду, 1 ноября – в 21:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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