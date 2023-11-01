Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм – Арсенал и другие матчи с участием украинцев. АУДИО онлайн трансляция поединков Кубка лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду вечером, в первый день ноября, пройдет сразу шесть матчей Кубка английской лиги. В частности, нам интересно то, что "Арсенал" Александра Зинченко приедет к "Вест Хэму", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Ливерпуль, а "Эвертон" Виталия Миколенко – "Бернли". Будем следить за успехами украинцев, акцент сделаем на лондонском дерби. Очень жаль, что Михаил Мудрик не сыграет за "Челси" против "Блэкберна" – так бы был полный набор!
АУДИО трансляция от UA-Футбол начнется в среду, 1 ноября – в 21:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Россияне провели в оккупированном Луганске выставочный матч, в котором приняли участие экс-игроки Динамо и Шахтера
- Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности
- Лотар Маттеус о Золотом мяче Месси: Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо
- АПЛ. Челси – Брентфорд 0:2. No Mudryk — no party
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО