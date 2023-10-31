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Кубок Лиги. Миддлсбро с большим трудом проходит Эксетер, а Порт Вейл — Мансфилд

Англия
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Первые четвертьфиналисты Кубка Английской Лиги уже известны

Кубок Лиги. Миддлсбро с большим трудом проходит Эксетер, а Порт Вейл — Мансфилд

Twitter Middlesbrough FC

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Английской Лиги, в которых принимали участие исключительно низшелиговые английские коллективы, все матчи с участием команд Премьер-Лиги состоятся завтра, включая центральный поединок "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Но перейдем подробнее к тому, что произошло сегодня и кто все-таки завоевал себе путевку в четвертьфинал.

Кубок Английской Лиги, 1/8

"Эксетер Сити" — "Миддлсбро" 2:3

Голы: Тревитт (13, 68) — Роджерс (49), Силвера (59), Латте Лат (82, с пенальти)

Не хватающий звезд с неба "Эксетер", выступающий в Лиге 1 (третий по силе дивизион английской футбольной пирамиды), был в шаге от того, чтобы оформить настоящую сенсацию, обыграв именитый "Миддлсбро" из Чемпионшипа. Они вышли вперед уже на 13 минуте матча благодаря голу Райана Трэвитта и дотянули этот результат до перерыва. Уже в начале второй 45-минутки, казалось, "смогги" вернули все на свои места и благодаря двум голам за 10 минут вышли вперед. Однако "Эксетер" не сдавался и все тот же Тревитт отправил в ворота соперника второй гол.

Но все же "Миддлсбро" после продолжительного давления на ворота соперника, нашел свой третий гол. Он пришел с пенальти, которое реализовал их нападающий Эмануэль Латте Лат. Вот такой непростой, но все же проход в следующую стадию.

Кубок Лиги. Миддлсбро с большим трудом проходит Эксетер, а Порт Вейл — Мансфилд - изображение 1

Кубок Английской Лиги 1/8

"Мансфилд Таун" — "Порт Вейл" 0:1

Гол: Девин (50)

В этом матче также встретились команды из разных футбольных дивизионов. Если гости выступают в Лиге 1, то скромный "Мансфилд" борется в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион). Отталкиваясь от этого, фаворитом очевидно были "смельчаки", именно такое прозвище у клуба из Сток-он-Трента. И этот статус они частично оправдали, ведь прошли "Мансфилд" за счет единственного гола в начале второго тайма, автором которого стал Альфи Девин. Это и позволяет им пройти в четвертьфинал Кубка Лиги.

Кубок Лиги. Миддлсбро с большим трудом проходит Эксетер, а Порт Вейл — Мансфилд - изображение 2

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В статье: Кубок английской лиги Порт Вейл (Англия) Мансфилд Миддлсбро
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