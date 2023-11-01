Вест Хэм задумывается о смене тренера

Football Insider сообщает, что Вест Хэм не спешит продлевать контракт нынешнего главного тренера команды Дэвида Мойеса, отложив этот вопрос до конца сезона.



Ходят слухи, что у коуча конфликт со спортивным директором Тим Стайдтеном из-за трансферов.



Сейчас Вест Хэм занимает 9 место в АПЛ, имея 14 очков в 10 играх.