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Вест Хэм задумывается о смене тренера

Англия
(1 голосов)

Дэвиду Мойесу нужно быть осторожным

Вест Хэм задумывается о смене тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Football Insider сообщает, что Вест Хэм не спешит продлевать контракт нынешнего главного тренера команды Дэвида Мойеса, отложив этот вопрос до конца сезона.

Ходят слухи, что у коуча конфликт со спортивным директором Тим Стайдтеном из-за трансферов.

Сейчас Вест Хэм занимает 9 место в АПЛ, имея 14 очков в 10 играх.

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Insider

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