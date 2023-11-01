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Вест Хэм задумывается о смене тренера
Дэвиду Мойесу нужно быть осторожным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Football Insider сообщает, что Вест Хэм не спешит продлевать контракт нынешнего главного тренера команды Дэвида Мойеса, отложив этот вопрос до конца сезона.
Ходят слухи, что у коуча конфликт со спортивным директором Тим Стайдтеном из-за трансферов.
Сейчас Вест Хэм занимает 9 место в АПЛ, имея 14 очков в 10 играх.
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Источник:Football Insider
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