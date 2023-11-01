Кубок Лиги. Вест Хэм – Арсенал 3:1. Сенсационный разгром команды Александра Зинченко

Насколько неожиданным можно считать вылет "Арсенала" из Кубка Лиги, учитывая желание Артеты поберечь своих футболистов для более важных матчей, а также желание Мойеса вернуться на победный путь после трех поражений подряд? Это вопрос риторический. Но если кто-то и ждал победы "молотков", то точно не с таким разромным счетом.

Дэвид Мойес сегодня решил не делать большую ротацию и выставил практически сильнейший состав, если не учитывать отсутствие чистого нападающего, которым обычно является Майкл Антонио. Ожидался выход Данни Ингза в качестве альтернативной опции, но наставник "молотобойцев" решил действовать по-другому. В центре нападения сегодня играл Джаррод Боуэн и это роль, которую он выполнил куда лучше, чем можно было себе подумать.

Что касается "Арсенала", то в старте вышел Александр Зинченко, а среди явно запасных исполнителей в старте выделялись Якуб Кивиор, Аарон Рамсдейл, Леандро Троссард, Рисс Нелсон и Кай Гаверц. То есть главные герои в лице Мартинелли, Райса и Сака все же остались на скамейке запасных, Артета хотел поберечь силы своей основной обоймы. И что же из этого вышло?

Команды некоторое время приценивались друг к другу, пока на 16-й минуте Бен Уайт не направил мяч головой в собственные ворота. Причем это был просто рядовой угловой удар, который выполнял Джаррод Боуэн и казалось, что ничем особенным это не завершится. Но защитник "канониров" срезал мяч без шансов для Рамсдейла спасти ситуацию, все было слишком быстро и близко к воротам. Вот такая неудача помогла "молотобойцам" выйти вперед и попасть в максимально комфортные для себя условия, когда они могут опуститься глубже и ловить оппонента на контратаках.

"Арсенал" ответил на это собственным угловым ударом, после которого пробивал Эдди Нкетиа, герой хет-трика в ворота "Шеффилд Юнайтед" на прошлых выходных. Впрочем удару Эдди не хватало точности, поэтому поиски вариантов для ничейного гола продолжились. Зинченко активно участвовал в создании атак, смещаясь в центр поля при контроле мяча, но все время гостям чего-то не хватало: то последнего паса, то последнего удара, чаще все же паса. Хотя были и попытки индивидуальных вспышек от Нелсона и Нкетии, впрочем они также не принесли своего результата в первом тайме.

А в дебюте второго тайма Джаррод Боуэн после стремительной атаки от "Вест Хэма" открылся под пас Лукаса Пакета и едва не удвоил преимущество своей команды, однако Аарон Рамсдейл спас свою команду. А вот несколькими минутами позже даже Рамсдейл разводил руками. Великолепный длинный пас от Эмерсона на Мохамеда Кудуса, который благодаря рикошету при приеме мяча убрал Александра Зинченко и ударом в дальний угол все же забил второй гол своей команды. Это очень красиво и очень в стиле "Вест Хэма": выжимать максимум из минимума.

На 57-й минуте Артета пошел на замены, ведь ему точно не могло нравиться то, что он наблюдал на поле. Александр Зинченко, который в очередной раз провел не очень удачный матч, уступил место Такехиро Томиясу, а вместо Жоржиньо вышел бывший любимец местных трибун Деклан Райс. Это его первый матч против бывшей команды.

Но это уже был не тот "Вест Хэм", который забился в обороне, как в первом тайме, а потому пришлось вытаскивать из сетки ворот и третий гол. Это Джаррод Боуэн пробил из-за пределов штрафной и рикошет от ноги Кивиора слегка дезориентировал бедного Рамсдейла, который не успел среагировать и отбить эту попытку. Разромные 3:0 на табло, на которые Артета ответил выходами на поле Букайо Сака и Габриэла Мартинелли, тяжелая артиллерия, так сказать. Впрочем выход даже таких тяжеловесов не помог "канонирам" вернуться после нокаута.

Матч дошел до своего логического завершения без особого сопротивления от "канониров", ведь главные исполнители вышли слишком поздно, чтобы творить какие-то геройства и вытаскивать такие мертвые матчи. Да, свой гол престижа "Арсенал" все же нашел за пару секунд до конца добавленного времени. Забил Мартин Эдегор, но это уже никак не меняет того, что произошло. Наверное, Артета после матча скажет, что ничего страшного не произошло, ведь это всего лишь Кубок Английской Лиги. Так и есть, если ты вылетаешь из этого турнира, то обычно долго не грустишь. Ну а Мойес после трех поражений подряд может ответить своим критикам вот такой стильной победой, которая хотя бы на время прекратит разговоры о вероятном увольнении Дэвида с поста главного тренера "молотобойцев".

Кубок Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Вест Хэм" — "Арсенал" 3:1

Голы: Уайт (16, автогол), Кудус (50), Боуэн (60) — Эдегор (90+6)

"Вест Хэм": Фабиански — Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон — Соучек, Альварес — Кудус (Керер, 89), Бенрахма (Уорд-Праус, 81), Пакета — Боуэн

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Кивиор, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 57) — Виейра, Жоржиньо (Райс, 57), Хаверц — Нелсон (Сака, 66), Нкетиа (Эдегор, 80), Троссард (Мартинелли, 66)