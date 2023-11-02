Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3. Действующий обладатель Кубка лиги вылетает с позором

Кубок английской лиги

Четвертый раунд (1/8 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

За последние четыре дня "Манчестер Юнайтед" дважды подряд принимал на "Олд Траффорд" откровенно более сильные команды. В этих двух поединках "манкунианцы" пропустили шесть голов, не забив ни одного в ответ. Если разгром от "Манчестер Сити" был довольно ожидаемым, то большое поражение от "сорок" – небольшой сюрприз. Однако сегодня явно не красные дьяволы были фаворитами матча.

Уже на пятой минуте гостям понадобилась вынужденная замена: левый защитник Таргетт травмировался и вместо него вышел Альмирон. Парагваец пошел играть повыше на фланг, в то время как Холл опустился ниже в оборону. Однако именно это несчастье принесло счастье "сорокам".

На 28-й минуте именно подопечные Хау открыли счет. Ливраменто отобрал мяч на своей половине поля у Гарначо и приступил к контратаке. Правый защитник сам протянул круглого 50 метров и отдал налево на ход Альмирону. Тот отлично распорядился моментом и пробил в правый угол.

Еще через семь минут отличился Холл. В этот раз атака развивалась левым флангом. Уиллок навесил, Магуайр пытался вынести мяч, однако круглый улетел сразу же на ногу Холлу. Тот мощно, с лета попал тоже под правую стойку.

Шок? Нет. "Манчестер Юнайтед" выглядел очень бледно. Это закономерный результат от команды помощнее. “Манкунианцы” смогли более- менее обострить лишь перед самым перерывом. Маунт пробил из-за пределов штрафной, но Дубравка выполнил сейв.

Это был едва ли не единственный точный дальний удар хозяев за весь матч. Они постоянно били из-за пределов штрафной (внутрь "сороки" соперника практически не пускали) и постоянно значительно выше. Нужно поработать над этим пунктом “красным дьяволам” (и далеко не только над этим пунктом).

Две замены сделал тен Хаг в перерыве. Это немного освежило игру хозяев. Они даже начали больше атаковать. Однако именно Амрабат потерял мяч на 60-й минуте, что привело к третьему голу в ворота Онана. Уиллок подхватил круглого, протянул его вперед и не встретив сопротивления с происков штрафной попал в правый нижний угол.

И только при счете 0:3 тен Хаг выпустил Фернандеша, Рашфорда и Хейлунда. Тот же Марсьяль играл ужасно в первом тайме. Однако этот матч был проигран очень быстро. Вернее выигранный "Ньюкаслом" – они сегодня значительно превзошли соперника.

Действующий чемпион Кубка лиги заслуженно вылетает. "Ньюкасл" отомстил за досадное прошлогоднее поражение в финале этого турнира. Еще и посрамил МЮ перед собственными болельщиками, впервые за почти 10 лет выиграв на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл Юнайтед" 0:3

Голы: Альмирон 28, Холл 36, Уиллок 60

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот (Уан-Биссака 46), Магуайр, Линделоф, Регилон – Межбри (Фернандеш 65), Каземиро (Амрабат 46) – Антони, Маунт, Гарначо (Рашфорд 65) – Марсьяль (Хейлунд 64)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка – Ливраменто, Крафт, Даметт, Таргетт (Альмирон 5) – Холл (Берн 74), Логстафф, Уиллок (Гимараес 64) – Ритчи (Триппьер 74), Жолинтон, Гордон (Уилсон 64)

Предупреждения: Межбри 14, Каземиро 19, Регилон 77, Амрабат 79 – Уиллок 46, Жоэлинтон 82