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Манчестер Юнайтед проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона впервые с 1930 года

Англия
(1 голосов)

У МЮ ужасный старт в сезоне

Манчестер Юнайтед проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона впервые с 1930 года

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня команда Эрика тен Хага была разгромлена "Ньюкаслом" (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Манкунианцы проиграли 8 из 15 матчей этого сезона. Подобного не было с 1962 года - тогда было 9 поражений. Также "МЮ" впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних матчей.

В текущем сезоне "МЮ" проиграл "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Брайтону", "Баварии", "Кристал Пэлас", "Галатасараю", "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу".

Также "Манчестер Юнайтед" впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча или больше.

В прошлой игре манкунианцы уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:3 в рамках АПЛ.

Кроме того, "Ньюкасл" одержал самую большую выездную победу над "Манчестер Юнайтед" с сентября 1930 года. Тогда команда выиграла со счетом 7:4.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
OptaJoe

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