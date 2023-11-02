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Манчестер Юнайтед проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона впервые с 1930 года
У МЮ ужасный старт в сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня команда Эрика тен Хага была разгромлена "Ньюкаслом" (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Манкунианцы проиграли 8 из 15 матчей этого сезона. Подобного не было с 1962 года - тогда было 9 поражений. Также "МЮ" впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних матчей.
В текущем сезоне "МЮ" проиграл "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Брайтону", "Баварии", "Кристал Пэлас", "Галатасараю", "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу".
Также "Манчестер Юнайтед" впервые с октября 1962 года проиграл два домашних матча подряд с разницей в 3 мяча или больше.
В прошлой игре манкунианцы уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:3 в рамках АПЛ.
Кроме того, "Ньюкасл" одержал самую большую выездную победу над "Манчестер Юнайтед" с сентября 1930 года. Тогда команда выиграла со счетом 7:4.
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