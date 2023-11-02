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С кем сыграют Миколенко и Мудрик? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Англия
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Соперники для украинцев

С кем сыграют Миколенко и Мудрик? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В среду вечером состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Своих следующих соперников узнали и украинские легионеры. "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Фулхэмом", а "Челси" Михаила Мудрика на своем поле примет "Ньюкасл".

Жеребьевка 1/4 финала

  • "Эвертон" - "Фулхэм"
  • "Челси" - "Ньюкасл"
  • "Порт Вейл" - "Мидлсбро"
  • "Ливерпуль" - "Вест Хэм"

Поединки будут сыграны на неделе, стартующей 18 декабря.

Напомним, "Арсенал" с Александром Зинченко проиграл "Вест Хэму" (1:3) и покинул турнир, а "Борнмут" Ильи Забарного вылетел после домашнего поражения от "Ливерпуля" (1:2).

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В статье: Кубок английской лиги Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко Михаил Мудрик
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Источник:
efl.com

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