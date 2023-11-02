Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С кем сыграют Миколенко и Мудрик? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Соперники для украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду вечером состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.
Своих следующих соперников узнали и украинские легионеры. "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Фулхэмом", а "Челси" Михаила Мудрика на своем поле примет "Ньюкасл".
Жеребьевка 1/4 финала
- "Эвертон" - "Фулхэм"
- "Челси" - "Ньюкасл"
- "Порт Вейл" - "Мидлсбро"
- "Ливерпуль" - "Вест Хэм"
Поединки будут сыграны на неделе, стартующей 18 декабря.
Напомним, "Арсенал" с Александром Зинченко проиграл "Вест Хэму" (1:3) и покинул турнир, а "Борнмут" Ильи Забарного вылетел после домашнего поражения от "Ливерпуля" (1:2).
Популярное сейчас
- Кубок Лиги. Вест Хэм – Арсенал 3:1. Сенсационный разгром команды Александра Зинченко
- Регионы бунтуют против центра. Стало известно, когда может состояться внеочередной Конгресс УАФ
- Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны во время церемонии вручения Золотого мяча
- Шевченко - о своем периоде в Челси: Я был лишь тенью того игрока, которым был раньше
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 23:47 Зарубежные Кубок Лиги. Борнмут Ильи Забарного уступает Ливерпулю, Эвертон с Миколенко громит Бернли, а Челси без Мудрика проходит Блэкберн
- 01:16 Зарубежные Жребий 1/8 Кубка лиги. Клопп едет к Забарному, повторение финала, легкий соперник для Мудрика, дерби Лондона у Зинченко
- 23:59 Зарубежные Кубок Английской лиги. Камбэки Эвертона с Миколенко и Челси без Мудрика