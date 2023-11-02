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Артета о 1:3 с Вест Хэмом: Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши
Тренер взял на себя вину за вылет
Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета в послематчевом комментарии Sky Sports взял на себя вину за вылет от "Вест Хэма" (1:3) из Кубка лиги.
"Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно упорно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.
В общем мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад (5:0 в игре с "Шеффилдом"), уже забыто.
Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел гораздо большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.
После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над "Ньюкаслом". Мы должны почувствовать эту боль", - сказал главный тренер "Арсенала"
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