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Артета о 1:3 с Вест Хэмом: Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши

Англия
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Тренер взял на себя вину за вылет

Артета о 1:3 с Вест Хэмом: Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Микель Артета в послематчевом комментарии Sky Sports взял на себя вину за вылет от "Вест Хэма" (1:3) из Кубка лиги.

"Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно упорно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.

В общем мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад (5:0 в игре с "Шеффилдом"), уже забыто.

Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел гораздо большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над "Ньюкаслом". Мы должны почувствовать эту боль", - сказал главный тренер "Арсенала"

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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