Вылет канониров из Кубка лиги. Вест Хэм - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча

Насколько неожиданным можно считать вылет "Арсенала" из Кубка Лиги, учитывая желание Артеты поберечь своих футболистов для более важных матчей, а также желание Мойеса вернуться на победный путь после трех поражений подряд? Это вопрос риторический. Но если кто-то и ждал победы "молотков", то точно не с таким разромным счетом.

Кубок Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:1

Голы: Уайт (16, автогол), Кудус (50), Боуэн (60) - Эдегор (90+6)