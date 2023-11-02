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Вылет канониров из Кубка лиги. Вест Хэм - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча
Канониры выбывают
Getty Images / Global Images Ukraine
Насколько неожиданным можно считать вылет "Арсенала" из Кубка Лиги, учитывая желание Артеты поберечь своих футболистов для более важных матчей, а также желание Мойеса вернуться на победный путь после трех поражений подряд? Это вопрос риторический. Но если кто-то и ждал победы "молотков", то точно не с таким разромным счетом.
Кубок Лиги, 1/8 финала
Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Саймон Гупер (Англия)
"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:1
Голы: Уайт (16, автогол), Кудус (50), Боуэн (60) - Эдегор (90+6)
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