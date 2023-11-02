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Вылет канониров из Кубка лиги. Вест Хэм - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Канониры выбывают

Вылет канониров из Кубка лиги. Вест Хэм - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Насколько неожиданным можно считать вылет "Арсенала" из Кубка Лиги, учитывая желание Артеты поберечь своих футболистов для более важных матчей, а также желание Мойеса вернуться на победный путь после трех поражений подряд? Это вопрос риторический. Но если кто-то и ждал победы "молотков", то точно не с таким разромным счетом.

Кубок Лиги, 1/8 финала

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:1

Голы: Уайт (16, автогол), Кудус (50), Боуэн (60) - Эдегор (90+6)

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2023 в 12:00
Зина пакуй чемодан
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