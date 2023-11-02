  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Крах красных дьяволов

Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За последние четыре дня "Манчестер Юнайтед" дважды подряд принимал на "Олд Траффорд" откровенно более сильные команды. В этих двух поединках "манкунианцы" пропустили шесть голов, не забив ни одного в ответ. Если разгром от "Манчестер Сити" был довольно ожидаемым, то крупное поражение от "сорок" - небольшой сюрприз. Однако сегодня явно не "красные дьяволы" были фаворитами матча.

Кубок лиги

Четвертый раунд (1/8 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 0:3

Голы: Альмирон 28, Голл 36, Уиллок 60

По теме
yellow-arrow
Забарный пролетел мимо 1/4 Кубка лиги. Борнмут - Ливерпуль 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Маурисио Почеттино: Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках
yellow-arrow
Брентфорд хочет 100 млн фунтов за Тоуни на фоне интереса грандов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде