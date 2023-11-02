Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча

За последние четыре дня "Манчестер Юнайтед" дважды подряд принимал на "Олд Траффорд" откровенно более сильные команды. В этих двух поединках "манкунианцы" пропустили шесть голов, не забив ни одного в ответ. Если разгром от "Манчестер Сити" был довольно ожидаемым, то крупное поражение от "сорок" - небольшой сюрприз. Однако сегодня явно не "красные дьяволы" были фаворитами матча.

Кубок лиги

Четвертый раунд (1/8 финала)

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 0:3

Голы: Альмирон 28, Голл 36, Уиллок 60