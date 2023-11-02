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Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча
Крах красных дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine
За последние четыре дня "Манчестер Юнайтед" дважды подряд принимал на "Олд Траффорд" откровенно более сильные команды. В этих двух поединках "манкунианцы" пропустили шесть голов, не забив ни одного в ответ. Если разгром от "Манчестер Сити" был довольно ожидаемым, то крупное поражение от "сорок" - небольшой сюрприз. Однако сегодня явно не "красные дьяволы" были фаворитами матча.
Кубок лиги
Четвертый раунд (1/8 финала)
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Роберт Джонс
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 0:3
Голы: Альмирон 28, Голл 36, Уиллок 60
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