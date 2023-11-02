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Маурисио Почеттино: Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках

Англия
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Тренер заявил о желании Челси выиграть Кубок лиги

Маурисио Почеттино: Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках

fc chelsea

UA-Футбол
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Маурисио Почеттино заявил о желании "Челси" выиграть Кубок английской лиги. Главный тренер "синих" высказался после матча 1/8 финала с "Блэкберном" (2:0).

"Мы должны думать, что для нас это важный турнир. Мы не играем в еврокубках. Для нас это должно стать возможностью победить, так же как Премьер-лига и Кубок Англии, где мы стартуем в январе.

Конечно, мы должны думать, что мы способны выиграть этот турнир", - сказал Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
bbc

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