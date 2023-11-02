Маурисио Почеттино: Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках

Маурисио Почеттино заявил о желании "Челси" выиграть Кубок английской лиги. Главный тренер "синих" высказался после матча 1/8 финала с "Блэкберном" (2:0).

"Мы должны думать, что для нас это важный турнир. Мы не играем в еврокубках. Для нас это должно стать возможностью победить, так же как Премьер-лига и Кубок Англии, где мы стартуем в январе.

Конечно, мы должны думать, что мы способны выиграть этот турнир", - сказал Почеттино.