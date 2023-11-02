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Забарный пролетел мимо 1/4 Кубка лиги. Борнмут - Ливерпуль 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Красные вышли в следующий раунд турнира

Забарный пролетел мимо 1/4 Кубка лиги. Борнмут - Ливерпуль 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Борнмутом" и "Ливерпулем". Встреча завершилась победой красных со счетом 2:1.

Подопечные Юргена Клоппа вышли вперед уже на 31-й минуте встречи благодаря усилиям Коди Гакпо. Вишни смогли отыграться в середине второго тайма - отличился Джастин Клюйверт. Однако спустя несколько минут мерсисайдцы благодаря точному удару Дарвина Нуньеса сумели вырвать победу.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл полный поединок.

Кубок английской лиги, 1/8 финала
"Борнмут" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Клюйверт, 64 – Гакпо, 31, Нуньес, 70.

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В статье: Ливерпуль Борнмут Илья Забарный
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