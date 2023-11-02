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Тен Хаг о 0:3 с Ньюкаслом: Мы знаем, что результат недостаточно хорош. Мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ее на себя
Тренер высказался о поражении от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг высказался о разгроме от "Ньюкасла" (0:3) в Кубке английской лиги.
"Мы знаем, что результат недостаточно хорош. Мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ее на себя.
Мне следует извиниться перед болельщиками, потому что эта игра не соответствовала нашим стандартам, и мы должны это исправить. Мы должны оправиться от поражения - и сделать это быстро. В субботу следующий матч, и нам необходимо поднять планку.
Мастерства нам хватает, и игроки отреагируют на то, что произошло. Они держатся вместе. Вы видели, что они старались, но этого было недостаточно. И отвечаю за это я. Мы должны вместе это исправить.
Чтобы обрести уверенность, для начала надо играть. Уверенность приходит, когда достигаешь нужного результата. Это возможно лишь тогда, когда соблюдаешь правила, придерживаешься принципов, выигрываешь свои битвы, навязываешь бой. Нужно делать это совместно.
Сейчас главное - правильный менталитет", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".
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