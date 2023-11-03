Ньюкасл Юнайтед – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура Английской Премьер-лиги между "Ньюкасл Юнайтед" и лондонским "Арсеналом".

"Сороки" немного сдали и откатились на 6-е место. "Арсенал" продолжает погоню за "Тоттенхэмом". Нас ждет очень интересный матч, "канонирам" будет непросто завоевать три очка на "Сент-Джеймс Парк". Поможет ли Александр Зинченко? Что приготовит Эдди Хау? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский