Манчестер Юнайтед собирается подписать форварда, чтобы снять давление с 70-миллионного Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать ещё одного центрального форварда, чтобы снять давление с Расмуса Хейлунда. В клубе рассматривают кандидатуру дисквалифицированного Айвена Тоуни из "Брентфорда".

Ожидается, что Тоуни покинет клуб в одно из ближайших трансферных окон. Игрок все ещё отбывает дисквалификацию за ставки на матчи собственной команды.

Также в клуб могут перейти Мехди Тареми из "Порту" или Виктор Осимхен из "Наполи".

Напомним, что Расмус Хейлунд перешел в "МЮ" этим летом за 75 миллионов евро. 20-летний форвард провел за клуб 12 матчей и забил всего 3 гола.