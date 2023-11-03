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Манчестер Юнайтед собирается подписать форварда, чтобы снять давление с 70-миллионного Хейлунда

Англия

Рассматривают Айвена Тоуни

Манчестер Юнайтед собирается подписать форварда, чтобы снять давление с 70-миллионного Хейлунда

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать ещё одного центрального форварда, чтобы снять давление с Расмуса Хейлунда. В клубе рассматривают кандидатуру дисквалифицированного Айвена Тоуни из "Брентфорда".

Ожидается, что Тоуни покинет клуб в одно из ближайших трансферных окон. Игрок все ещё отбывает дисквалификацию за ставки на матчи собственной команды.

Также в клуб могут перейти Мехди Тареми из "Порту" или Виктор Осимхен из "Наполи".

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Напомним, что Расмус Хейлунд перешел в "МЮ" этим летом за 75 миллионов евро. 20-летний форвард провел за клуб 12 матчей и забил всего 3 гола.

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Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
dailymail.co.uk
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