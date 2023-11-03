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Де Брюйне о Золотом мяче: Быть 4-м из 7 миллиардов - потрясающе. Главное для меня - быть довольным своей игрой

Англия

Кевин доволен 4-м местом в голосовании

Де Брюйне о Золотом мяче: Быть 4-м из 7 миллиардов - потрясающе. Главное для меня - быть довольным своей игрой

Фото: twitter.com/ManCity

UA-Футбол
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Кевин де Брюйне доволен 4-м местом в голосовании на "Золотой мяч".

"Футбол - это перспектива, каждый видит его по-своему. Если взять "Золотой мяч", то я, будучи полузащитником, номинировался довольно часто. Быть четвертым из семи миллиардов людей - это потрясающе.

Для меня главное - быть довольным своей игрой и делать все, что в моих силах. Я не влияю на решения людей. На этом этапе карьеры я не думаю, что должен вести себя иначе", - сказал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии.

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Источник:
rtbf
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