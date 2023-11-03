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У Эрика тен Хага самый большой процент побед в МЮ после ухода Фергюсона

Англия

Тен Хаг победил в 62,34% матчей

У Эрика тен Хага самый большой процент побед в МЮ после ухода Фергюсона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг является лучшим тренером английской команды по проценту выигранных матчей после ухода сэра Алекса Фергюсона, сообщает Manchester Evening News. Нидерландский специалист победил в 62,34% матчей у руля манкунианцев.

Полный рейтинг тренеров "Манчестер Юнайтед" по проценту побед после ухода Алекса Фергюсона:

1. Эрик тен Хаг - 77 матчей, 62,34% побед;

2. Жозе Моуринью - 144 матча, 58,33% побед;

3. Уле-Гуннар Сульшер - 168 матчей, 54,17% побед;

4. Дэвид Мойес - 51 матч, 52,94% побед;

5. Луи ван Гал - 103 матча, 52,43% побед;

6. Ральф Рангник - 29 матчей, 37,93% побед.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков за 10 туров.

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Источник:
manchestereveningnews
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