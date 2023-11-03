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У Эрика тен Хага самый большой процент побед в МЮ после ухода Фергюсона
Тен Хаг победил в 62,34% матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг является лучшим тренером английской команды по проценту выигранных матчей после ухода сэра Алекса Фергюсона, сообщает Manchester Evening News. Нидерландский специалист победил в 62,34% матчей у руля манкунианцев.
Полный рейтинг тренеров "Манчестер Юнайтед" по проценту побед после ухода Алекса Фергюсона:
1. Эрик тен Хаг - 77 матчей, 62,34% побед;
2. Жозе Моуринью - 144 матча, 58,33% побед;
3. Уле-Гуннар Сульшер - 168 матчей, 54,17% побед;
4. Дэвид Мойес - 51 матч, 52,94% побед;
5. Луи ван Гал - 103 матча, 52,43% побед;
6. Ральф Рангник - 29 матчей, 37,93% побед.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков за 10 туров.