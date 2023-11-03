Женщина впервые назначена резервным судьей на матч АПЛ. Ребекка Уэлч будет работать на игре Фулхэм - МЮ

В качестве четвертого арбитра на матче "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" в эту субботу будет работать Ребекка Уэлч. Она станет первой в истории женщиной-арбитром в этой роли.

До Уэлч в судейские бригады на матчах АПЛ входили только три женщины - Венди Томс, Шон Месси-Эллис и Натали Эспиналл. При этом Месси-Эллис будет выполнять в матче "Фулхэма" и "Манчестер Юнайтед" функции ассистента ВАР.