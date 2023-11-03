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Тен Хаг стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. Почеттино и Компани - в топ-5

Англия

Букмекеры обновили котировки на увольнение следующего тренера в АПЛ

Тен Хаг стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. Почеттино и Компани - в топ-5

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британские букмекеры обновили котировки по линии "Следующий тренер АПЛ, который будет уволен".

Лидером стал тренер "МЮ" Эрик тен Хаг - коэффициент на его увольнение за день упал с 2.37 до 2.00. Второе место занимает Пол Хекингботтом (2.65) из "Шеффилда".

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг ("МЮ") - 2.00

2. Пол Хэкингботтом ("Шеффилд Юнайтед") - 2.65

3. Андони Ираола ("Борнмут") - 11.00

4. Венсан Компани ("Бернли") - 13.00

5. Маурисио Почеттино ("Челси") - 21.00

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