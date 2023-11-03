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Конкурент Зинченко стал игроком месяца в Арсенале

Англия

Японский защитник получил 64% голосов

Конкурент Зинченко стал игроком месяца в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Арсенала" объявила имя лучшего игрока команды по итогам октября.

Болельщики выбрали 24-летнего Такехиро Томиясу. Левый защитник получил 64 процентов голосов, опередив Деклана Райса, Габриэля Жезуса и Букайо Саку.

В прошлом месяце японский футболист сыграл 5 матчей за "канониров", в которых забил 1 мяч.

К слову, Томиясу - прямой конкурент украинца Александра Зинченко в борьбе за звание основного левого защитника "Арсенала".

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Источник:
Arsenal
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