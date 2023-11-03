Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После уничтожения "Манчестер Юнайтед" в Кубке Английской Лиги подопечные Эдди Хау готовы продолжать банкет и уже в рамках АПЛ встречать у себя дома "Арсенал". Впрочем не стоит забывать, что "канониры" — это тренерская команда, которая и близко не имеет столько проблем, как прошлый соперник "сорок", поэтому здесь будет намного сложнее.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.

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