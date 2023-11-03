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Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва двух настоящих тренерских команд

Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После уничтожения "Манчестер Юнайтед" в Кубке Английской Лиги подопечные Эдди Хау готовы продолжать банкет и уже в рамках АПЛ встречать у себя дома "Арсенал". Впрочем не стоит забывать, что "канониры" — это тренерская команда, которая и близко не имеет столько проблем, как прошлый соперник "сорок", поэтому здесь будет намного сложнее.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл Юнайтед" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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